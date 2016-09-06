Имран Абдуллаев: У массово отравившихся в Лянкаране лиц имеются симптомы инфекционного заболевания

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Отравление в селе Дашдатюк Лянкяранского района произошло в результате смешивания дождевой и родниковой воды".

Об этом сообщил Report заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

И.Абдуллаев отметил, что они отправились в Лянкяран с целью выяснения причин произошедшего: "Скорее всего, это симптомы инфекционного заболевания, а не отравления. В свое время в село была проведена родниковая вода. Затем к роднику подсоединили дополнительный водопровод из другого источника. Эта водопроводная линия открытая, поэтому вода смешалась с дождевой водой. Предположительно, это и стало причиной заболевания. Сейчас взяты образцы для анализа".

И.Абдуллаев подчеркнул, что среди заболевших в основном дети младшего возраста, которые пили сырую воду: "В среднем проблемы выявлены у 50 человек. Сейчас их состояние нормальное. 30-40 человек уже выписываются".

Завотделом также отметил, что на использование воды из родника временно наложен запрет. В село привозится питьевая вода на автомобилях.