Гошгар Тахмазли: Азербайджан является одной из ведущих стран мира по безопасности пищевых продуктов

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по безопасности пищевых продуктов.

Азербайджан является одной из ведущих стран мира по безопасности пищевых продуктов.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на общественных слушаниях на тему "Система продовольственной безопасности и ее роль в концепции "Единого здоровья" в парламентском комитете по аграрной политике.

По его словам, предприниматель несет полную ответственность за безопасность пищевых продуктов во всем мире.

"В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 50 тыс. торговых сетей. Ответственность за просроченные продукты питания, продаваемые в торговых сетях, ложится на орган, отвечающий за безопасность пищевых продуктов. Однако в мире система контроля безопасности пищевых продуктов такова, что ответственность лежит на предпринимателе, а общественный контроль - на потребителе. Во всем мире система контроля в области безопасности пищевых продуктов осуществляется без предварительного уведомления. Однако в Азербайджане мы заранее предупреждаем предприятия о предстоящей проверке", - сказал председатель АПБА.