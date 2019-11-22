Госагентство по обязательному медстрахованию обратилось к гражданам

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию обратилось к гражданам.

Как сообщили Report в агентстве, согласно указу президента Азербайджана "О ряде мер по обеспечению внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования", с 1 января 2020 года в стране начнется внедрение обязательного медстрахования.

Было отмечено, что с этой целью идут работы по формированию инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий в медучреждениях, которые с будущего года будут работать в рамках обязательного медицинского страхования: "При электронной регистрации обратившихся в больницы граждан обязательно предъявить в регистратору удостоверение личности. Поэтому просим каждого гражданина при посещении медучреждений приносить с собой удостоверение личности".