Главный кардиолог: В Азербайджане резко возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "В последние годы в Азербайджане резко возросло количество сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивается скорость их распространения".

Как сообщает Report, об этом на организованном брифинге заявил главный кардиолог Азербайджана Фаиг Гулиев.

По его словам, в настоящее время в стране на 1000 человек населения приходится 4 больных артериальной гипертензией: "В стране у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями артериальная гипертензия у людей старше 40 лет составляет 40%, старше 50 лет - 50%, а у людей старше 60 лет составляет 60%".

Ф. Гулиев отметил, что в последнее время в связи с увеличением показателя среднего возраста населения в стране начал расти процент сердечных заболеваний: "Если в Европе среди населения старше 70 лет сердечная недостаточность проявляется у 10%, то в Азербайджане у людей старше 70 лет эта цифра составляет 12-13%.

Если эти больные будут получать необходимое лечение в больницах, будет проводиться шунтирование и другие операции, смертность составит 1%, в противном случае эта цифра составляет 3-4%".