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Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии

Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые результаты в борьбе с ней.
Здоровье
6 июля 2021 г. 23:18
Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии
Тедрос Аданом Гебрейесус

Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые результаты в борьбе с ней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Как вы знаете, мы столкнулись с тем, что пандемия развивается по двум сценариям", - заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что сейчас антиковидные ограничения смягчают те государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего, вакцины.

По словам чиновника, единственный выход в нынешней ситуации - это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", - добавил Гебрейесус.

Гебрейесус подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону - в частности, программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано около 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона пациентов скончались. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 тысяч, летальных исходов - на 6 347.

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