Генсек ООН обратился к населению мира по случаю Нового года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к населению мира по случаю Нового года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к населению мира по случаю Нового года.

Как сообщает Report, в тексте новогоднего обращения говорится:

"В то время как мир встречает 2022 год, наши надежды на будущее подвергаются испытаниям.

В виде углубляющейся нищеты и усиливающегося неравенства. В виде неравномерного распределения вакцин против COVID. В виде климатических обязательств, которые не выполняются. И в виде продолжающихся конфликтов, разногласий и дезинформации. Эти испытания — не просто политического характера.

Это моральные испытания, диктуемые реальной жизнью. И эти испытания человечество может пройти — если мы возьмем на себя обязательство сделать 2022 год годом восстановления для всех. Восстановления после пандемии — со смелым планом всеобщей повсеместной вакцинации.

Восстановления экономики наших государств — при поддержке богатыми странами развивающихся посредством финансирования, инвестиций и облегчения долгового бремени. Восстановления после недоверия и разногласий — с новым акцентом на науку, факты и здравый смысл. Восстановления после конфликтов — в обновленном духе диалога, компромисса и примирения. И восстановления нашей планеты — при условии климатических обязательств, соответствующих масштабам и срочности кризиса.

Время больших трудностей — это и время больших возможностей. Сплотиться в солидарности.

Объединиться вокруг решений, которые могут принести пользу всем людям. И идти вперед — вместе — с надеждой на то, чего может достичь наша человеческая семья. Давайте вместе пообещаем посвятить 2022 год восстановлению. Ради людей, планеты и процветания. Я желаю всем вам счастливого и мирного Нового года".