Фонд YAŞAT отправил 185 ветеранов войны на лечение в Турцию

На сегодня на лечение в Турцию было направлено 185 ветеранов Второй Карабахской войны, пятеро из них продолжают лечение.

На сегодня на лечение в Турцию направлено 185 ветеранов Второй Карабахской войны, пятеро из них продолжают лечение.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной трехлетнему отчету фонда.

"Фонд YAŞAT направил в Турцию на лечение 185 человек, из них – 178 получившие тяжелые ранения участники войны, 7 являются членами семей шехидов. В настоящее время в Турции продолжается лечение 5 тяжелораненых", - сказал Э.Гусейнов.

Глава фонда подчеркнул, что всего в связи с оплатой лечения и оказанием психологической поддержки принято 27 442 заявления.