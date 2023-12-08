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Фонд YAŞAT отправил 185 ветеранов войны на лечение в Турцию

Фонд YAŞAT отправил 185 ветеранов войны на лечение в Турцию На сегодня на лечение в Турцию было направлено 185 ветеранов Второй Карабахской войны, пятеро из них продолжают лечение.
Здоровье
8 декабря 2023 г. 12:40
Фонд YAŞAT отправил 185 ветеранов войны на лечение в Турцию

На сегодня на лечение в Турцию направлено 185 ветеранов Второй Карабахской войны, пятеро из них продолжают лечение.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной трехлетнему отчету фонда.

"Фонд YAŞAT направил в Турцию на лечение 185 человек, из них – 178 получившие тяжелые ранения участники войны, 7 являются членами семей шехидов. В настоящее время в Турции продолжается лечение 5 тяжелораненых", - сказал Э.Гусейнов.

Глава фонда подчеркнул, что всего в связи с оплатой лечения и оказанием психологической поддержки принято 27 442 заявления.

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Версия на азербайджанском языке Bu günədək Türkiyəyə 185 qazi müalicəyə göndərilib, onlardan 5-i xəstəxanadadır

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