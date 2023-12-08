Фонд YAŞAT отправил 185 ветеранов войны на лечение в Турцию

На сегодня на лечение в Турцию направлено 185 ветеранов Второй Карабахской войны, пятеро из них продолжают лечение.
Как сообщает Report, об этом сообщил глава фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной трехлетнему отчету фонда.
"Фонд YAŞAT направил в Турцию на лечение 185 человек, из них – 178 получившие тяжелые ранения участники войны, 7 являются членами семей шехидов. В настоящее время в Турции продолжается лечение 5 тяжелораненых", - сказал Э.Гусейнов.
Глава фонда подчеркнул, что всего в связи с оплатой лечения и оказанием психологической поддержки принято 27 442 заявления.