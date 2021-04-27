О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще 13 ветеранов направлены в Турцию на лечение

Еще 13 ветеранов направлены в Турцию на лечение Фонд YAŞAT будет держать процесс лечения ветеранов под контролем до полного его завершения
Здоровье
27 апреля 2021 г. 11:27
Еще 13 ветеранов направлены в Турцию на лечение

13 тяжело раненых во время Отечественной войны азербайджанских ветеранов направлены фондом YAŞAT в Турцию.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В Турцию направлены следующие лица:

1. Аскеров Орхан Тофик оглу
2. Дашдемиров Гадир Исмаил оглу
3. Джафаров Намик Фархад оглу
4. Ибрагимов Кямран Джейхун оглу
5. Алиев Интигам Октай оглу
6. Ализаде Шахрияр Мирага оглу
7. Зейналов Махияддин Элсевяр оглу
8. Абдубаширов Горхмаз Талат оглу
9. Мамедзаде Ариф Махир оглу
10. Меджидов Видади Алиса оглу
11. Бабаев Анар Рамиз оглу
12. Мамедов Адалят Рамазан оглу
13. Гурбанов Хаял Элбурус оглу

Учитывая мнение местных врачей, а также приглашенных фондом YAŞAT в страну турецких врачей, процесс обследования, лечения и реабилитации наших ветеранов будет продолжен в Турции.

Фонд YAŞAT будет держать процесс лечения ветеранов под контролем до полного его завершения.

Фонд на основании врачебного заключения обеспечивает регулярную отправку наших тяжелораненых ветеранов за границу для прохождения лечения.

На сегодняшний день фонд отправил в Турцию на лечение 76 раненых. 9 из них уже успешно завершили процедуру лечения и вернулись на родину. Фонд также обеспечивает лекарственными препаратами, необходимыми для лечения ветеранов в последующие месяцы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото Daha 13 qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi