Еще 13 ветеранов направлены в Турцию на лечение

Фонд YAŞAT будет держать процесс лечения ветеранов под контролем до полного его завершения

13 тяжело раненых во время Отечественной войны азербайджанских ветеранов направлены фондом YAŞAT в Турцию.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В Турцию направлены следующие лица:

1. Аскеров Орхан Тофик оглу

2. Дашдемиров Гадир Исмаил оглу

3. Джафаров Намик Фархад оглу

4. Ибрагимов Кямран Джейхун оглу

5. Алиев Интигам Октай оглу

6. Ализаде Шахрияр Мирага оглу

7. Зейналов Махияддин Элсевяр оглу

8. Абдубаширов Горхмаз Талат оглу

9. Мамедзаде Ариф Махир оглу

10. Меджидов Видади Алиса оглу

11. Бабаев Анар Рамиз оглу

12. Мамедов Адалят Рамазан оглу

13. Гурбанов Хаял Элбурус оглу

Учитывая мнение местных врачей, а также приглашенных фондом YAŞAT в страну турецких врачей, процесс обследования, лечения и реабилитации наших ветеранов будет продолжен в Турции.

Фонд YAŞAT будет держать процесс лечения ветеранов под контролем до полного его завершения.

Фонд на основании врачебного заключения обеспечивает регулярную отправку наших тяжелораненых ветеранов за границу для прохождения лечения.

На сегодняшний день фонд отправил в Турцию на лечение 76 раненых. 9 из них уже успешно завершили процедуру лечения и вернулись на родину. Фонд также обеспечивает лекарственными препаратами, необходимыми для лечения ветеранов в последующие месяцы.