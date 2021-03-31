Диетолог назвала норму кофе в день

Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью

Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью.

Как передает Report, об этом сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Как правило, резких запретов не существует, 1-2 чашки кофе в день – не крепкий или с молоком – можно позволить. Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин – употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5-6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день", - рассказала Стародубова.

По ее словам, люди, у которых есть предрасположенность к повышению артериального давления, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны соблюдать осторожность при употреблении этого напитка. Также не рекомендуют кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, язвенной болезни или обострении гастрита, поскольку кофе оказывает некоторое раздражающее действие.