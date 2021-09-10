Цены на экспертизу лекарств будут определяться Тарифным советом

Кабинет Министров внес изменения в "Правила фармаконадзора за лекарственными средствами", утвержденные Постановлением от 25 декабря 2019 года.

Кабинет Министров внес изменения в "Правила фармаконадзора за лекарственными средствами", утвержденные Постановлением от 25 декабря 2019 года.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в "Правила фармаконадзора за лекарственными средствами" внесены следующие изменения:

"Центр аналитической экспертизы" Минздрава стал публичным юридическим лицом с ограниченной ответственностью.

При этом экспертиза лекарственных средств будет проводиться на основании тарифов, установленных Тарифным (ценовым) советом в соответствии со статьей 4.5 Закона "О лекарственных средствах".