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24,5 тонны привезенного из Грузии в Азербайджан картофеля уничтожены из-за вредителей

24,5 тонны привезенного из Грузии в Азербайджан картофеля уничтожены из-за вредителей 24,5 тонны картофеля, импортированного в Азербайджан из Грузии, уничтожены из-за выявленных вредителей.
Здоровье
31 марта 2023 г. 14:00
24,5 тонны привезенного из Грузии в Азербайджан картофеля уничтожены из-за вредителей

24,5 тонны картофеля, импортированного в Азербайджан из Грузии, уничтожены из-за выявленных вредителей.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники Агентства отобрали образцы из 24 500 кг продовольственного картофеля, импортированного из Грузии ООО ”Elvin 060“, принадлежащего компании ”OO GEO Export", и представили их в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности для определения показателей безопасности. В результате обследований в партии продукции был обнаружен карантинный вредитель − кольцевая гниль клубней картофеля (clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus).

В связи с этим в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры. Непригодные для потребления продукты уничтожены на полигоне бытовых отходов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən 24,5 ton kartof zərərvericilərə görə məhv edilib

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