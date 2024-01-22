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Зулейха Мамедова: Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули

Зулейха Мамедова: Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули.
Внутренняя политика
22 января 2024 г. 07:49
Зулейха Мамедова: Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули

Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули.

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Зулейха Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Очень волнуюсь, ведь у меня не осталось никаких воспоминаний о Физули. Я была еще ребенком, когда нам пришлось покинуть родной город, но сегодня я увижу его своими глазами", - отметила З.Мамедова.

Напомним, что в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 106 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 440 семей - 1 625 человек.

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Версия на азербайджанском языке Doğma yurduna qayıdan sakin: Ali baş komandanın güclü siyasəti nəticəsində Füzuliyə qayıdırıq

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