Зулейха Мамедова: Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули

Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули.

Благодаря Верховному главнокомандующему мы возвращаемся в родной Физули.

Об этом сказала корреспонденту Report жительница Физули Зулейха Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Очень волнуюсь, ведь у меня не осталось никаких воспоминаний о Физули. Я была еще ребенком, когда нам пришлось покинуть родной город, но сегодня я увижу его своими глазами", - отметила З.Мамедова.

Напомним, что в Физули возвращаются еще 30 семей в составе 106 человек. Таким образом, в городе будет обеспечено постоянное проживание 440 семей - 1 625 человек.