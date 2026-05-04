Как известно, бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо реализовывал проекты при финансовой поддержке армянского лобби. Он также использовал свой опыт в организации очерняющих кампаний в соцсетях против Азербайджана во время COP29.

Об этом в комментарии Report заявила депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева.

"Основными целями кампании были подрыв международного имиджа страны, срыв проведения мероприятия в Баку, сдерживание участия иностранных официальных лиц, использование ситуации как инструмента политического давления, а также попытки добиться освобождения содержащихся в Азербайджане лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях", - отметила Велиева.

Она подчеркнула, что кампания велась системно и координированно: "Кампания проводилась в заранее определенные часы, с использованием подготовленных материалов, заданных хэштегов и тезисов. Это является явным доказательством сетевого и организованного подхода".

По ее словам, дополнительным подтверждением служит механизм координации через соцсети: при публикации сообщений в платформе X участники автоматически получали инструкции с указанием, какие хэштеги, формулировки и сообщения использовать, а также дополнительные "задания" для участия в кампании.

Депутат также заявила, что сам Луис Морено Окампо являлся "публичным лицом" этой кампании и активно участвовал в разработке и распространении тезисов.

По ее словам, в интервью от 6 сентября 2024 года порталу Armenian Weekly Окампо признал, что был приглашен возглавить данную кампанию. Велиева напомнила, что инициатором выступил Марио Налпатян - член партии "Дашнакцутюн" и вице-президент ANCA.

"Это свидетельствует о том, что Окампо действовал по поручению этой структуры и поддерживал сепаратистскую повестку", - сказала она.

Депутат также обратила внимание на более широкий контекст, подчеркнув, что цифровое пространство сегодня фактически превратилось в поле борьбы.

"Иностранные силы прекрасно понимают, что влиять на общественное мнение сегодня несложно - достаточно использовать ботов на базе искусственного интеллекта для разжигания чувствительных тем внутри страны. Людей сталкивают друг с другом, а алгоритмы социальных сетей и без того настроены на продвижение наиболее эмоционально заряженного контента", - отметила Велиева.

По ее словам, таким образом предпринимаются попытки ослабить доверие к государственным институтам и манипулировать общественным мнением, причем возможности искусственного интеллекта делают такие процессы особенно трудноконтролируемыми.

Кроме того, депутат напомнила о наличии лоббистских групп в Европейском парламенте, представляющих интересы третьих сторон.

"Различные коррупционные скандалы последних лет вызвали серьезные вопросы к прозрачности Европейского парламента. Примечательно, что некоторые депутаты, ранее обвинявшие Азербайджан, впоследствии сами становились фигурантами расследований", - сказала она.

По ее мнению, это свидетельствует о внутренних проблемах института и снижении уровня доверия к нему. Велиева также отметила, что разоблачения возможных связей с Россией в разные периоды также наносили ущерб репутации структуры.

"Европейский парламент, состоящий из политиков, не несущих ответственности перед избирателями и потерпевших неудачу на выборах, сотрудничая с такими политическими инструментами, как Окампо, фактически становится участником очередного коррупционного скандала", - добавила депутат.

Она призвала страны Европейского союза дать принципиальную оценку подобным действиям, а парламент Аргентины - инициировать расследование деятельности Луиса Морено Окампо.

Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.