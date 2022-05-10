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В Шуше прошел флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Шуше прошел флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева В культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялся флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 09:42
В Шуше прошел флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялся флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Управления государственного заповедника города Шуша в Twitter.

Флешмоб был организован перед крепостными стенами и в нескольких других местах города. Участники флешмоба выстроились в форме подписи Гейдара Алиева и цифры 99.

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Версия на английском языке ВидеоFlash mob on 99th birthday anniversary of National Leader Heydar Aliyev held in Shusha
Версия на азербайджанском языке ВидеоCıdır düzündə ümummilli lider Heydər Əliyevin imzası əks olunub

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