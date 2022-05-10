В Шуше прошел флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
В Шуше прошел флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева В культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялся флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального Гейдара Алиева.
В культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялся флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом сообщается на странице Управления государственного заповедника города Шуша в Twitter.
Флешмоб был организован перед крепостными стенами и в нескольких других местах города. Участники флешмоба выстроились в форме подписи Гейдара Алиева и цифры 99.
Bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Şuşanın inkişafı Ulu Öndərin adıyla sıx bağlıdır. Beləki, Vaqifin məqbərəsinin inşası, #Şuşa şəhərinin qoruq elan edilməsi və bir çox taleyüklü məsələlər əbədiyaşar liderimizin adı ilə əlaqəlidir. (2/1) pic.twitter.com/02ZbOJGvnu