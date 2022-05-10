В Шуше прошел флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялся флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального Гейдара Алиева.

В культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялся флешмоб по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Управления государственного заповедника города Шуша в Twitter.

Флешмоб был организован перед крепостными стенами и в нескольких других местах города. Участники флешмоба выстроились в форме подписи Гейдара Алиева и цифры 99.