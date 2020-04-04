В Азербайджане полностью останавливается наземный и воздушный въезд-выезд, местные авиарейсы

В рамках мероприятий, проводимых в борьбе против пандемии COVID-19 начиная с 00:00 часов 5 апреля 2020 года до 00:00 часов 20 апреля 2020 года за исключением грузоперевозок полностью останавливается наземный и воздушный въезд-выезд, в том числе местные авиарейсы.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Эта мера служит для оперативного обнаружения заражений коронавирусом внутри страны, изоляции зараженных, обнаружения их контактов и размещения на карантин, регулирования приема пунктов карантина и повышению готовности подготовки больниц страны.

«Учитывая глобальную пандемию и условия чрезвычайной ситуации, призвал проживающих за рубежом граждан Азербайджан продемонстрировать спокойствие и понимание, соблюдать режим карантина стран проживания и воздержаться от визитов», - сказано в сообщении.