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В Азербайджане смягчается карантинный режим

В Азербайджане смягчается карантинный режим В результате превентивных мер и соблюдения гражданами действующих правил удалось добиться снижения числа зараженных вирусом
Внутренняя политика
3 августа 2020 г. 16:37
В Азербайджане смягчается карантинный режим

В Азербайджане с 21 июня 2020 года наблюдается стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщили Report в оперативном штабе, в результате превентивных мер и соблюдения гражданами действующих правил удалось добиться снижения числа зараженных вирусом. В связи с этим принято решение о смягчении ряда ограничений.

- С 5 августа 2020 года с 06:00 отменяется система разрешения для выхода из дома посредством СМС-оповещений, регистрации на портале "icaze.e-gov.az", или предоставления служебного удостоверения.

- разрешается использование пляжей по всей стране в рамках правил, установленных Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной властью города Баку в соответствии с требованиями карантинного режима.

До в 00:00 31 августа 2020 года особый карантинный режим будет действовать в следующих городах и районах:

• Города Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы.

В 13 городах и районах, где введен особый карантинный режим, действуют следующие ограничения:

- На движение всего общественного транспорта в выходные дни:

С 00:00 8 августа до 06:00 10 августа;

С 00:00 15 августа до 06:00 17 августа;

С 00:00 22 августа до 06:00 24 августа;

С 00:00 29 августа до 06:00 31 августа.

- деятельность крупных торговых центров и моллов, за исключением продуктовых магазинов и аптек  при этих центрах;

- услуги на местах для клиентов на объектах общественного питания;

- деятельность музеев и выставочных залов;

- деятельность учебных и учебно-воспитательных учреждений (за исключением проведения экзаменов, конкурсов, интервью и приема обращений граждан, связанных с выдачей различных справок и документов);

- проведение всех массовых мероприятий на открытом воздухе, включая спортивные соревнования и игры, в том числе культурно-спортивные мероприятия.

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin rejimi yumşaldılır

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