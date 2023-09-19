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В Агдамском районе в результате обстрела армянскими формированиями ранен рабочий

В Агдамском районе в результате обстрела армянскими формированиями ранен рабочий 19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множество осколочных ранений при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенн
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 23:46
В Агдамском районе в результате обстрела армянскими формированиями ранен рабочий

19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множественные осколочные ранения при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенного незаконными армянскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В связи с данным фактом Генпрокураторой АР возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.2.11, 29, 120.2.12, 279.3 и ряда других.

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Версия на английском языке Another civilian wounded in Aghdam district
Версия на азербайджанском языке Baş prokurorluq: Erməni silahlı qüvvələri Ağdamda ekskovatorçunu öldürməyə cəhd edib

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