В Агдамском районе в результате обстрела армянскими формированиями ранен рабочий

19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множество осколочных ранений при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенн

19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множественные осколочные ранения при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенного незаконными армянскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В связи с данным фактом Генпрокураторой АР возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.2.11, 29, 120.2.12, 279.3 и ряда других.