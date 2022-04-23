Съезд Победы - начало нового этапа в истории азербайджанской диаспоры

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше, культурной столице Азербайджана, является важным событием в общественно-политической жизни нашей страны, а также началом нового этапа в истории нашей диаспоры.

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше, культурной столице Азербайджана, является важным событием в общественно-политической жизни нашей страны, а также началом нового этапа в истории нашей диаспоры.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов.

По его словам, после исторической победы Азербайджана в Отечественной войне возникли новые вызовы и цели в контексте сложившихся в регионе реалий и протекающих в мире сложных процессов.

Отметив тот факт, что Съезд проводится в культурной столице Азербайджана - Шуше, депутат сказал, что это можно считать посланием как для азербайджанцев мира, так и для международного сообщества: "Шуша для нас не просто культурная столица, а символ единства и солидарности азербайджанцев мира".

По словам С.Мамедова, озвученные президентом на Съезде рекомендации станут основными идеологическими направлениями деятельности азербайджанской диаспоры в предстоящий период: "По итогам Отечественной войны изменились геополитические реалии на Южном Кавказе и вместе с тем определились новые задачи перед диаспорой. Однако единство азербайджанцев мира, доведение до мировой общественности подлинной истории нашей страны, пропаганда нашего культурного наследия и другие идеологические вопросы остаются актуальными и по сей день. Сегодня азербайджанская диаспора берет на себя важную миссию, которая заключается в доведении до мирового сообщества целей политики нашего государства, необходимости мира, стабильности, благополучия и развития сотрудничества на Южном Кавказе. Опыт прежних лет дает основание утверждать, что наши соотечественники успешно справятся с этой миссией".