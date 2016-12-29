 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сафтар Гаджиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сафтара Гейдар оглу Гаджиева орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за преданность Азербайджанской Республике, достойное и добросовестное выполнение служебного долга, высокопрофессиональное обеспечение безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов полковник Сафтар Гейдар оглу Гаджиев награждается орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi