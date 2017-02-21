Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников ОАО "Азеравтойол"

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" работников Открытого акционерного общества "Азеравтойол".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится о награждении за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане медалью "Терегги" следующих работников ОАО "Азеравтойол":

Азадалиева Азадали Кельбели оглу

Бабаева Эльдара Мирвановича

Чырагова Низами Гефер оглу

Ахмедова Шахина Ахмед оглу

Амирову Хатибан Баласан гызы

Гаджиева Аладдина Али оглу

Гусейнова Яшара Гусейн оглу

Исмайлова Сафтара Тофиг оглу

Гафарова Фирдовси Джумшуд оглу

Ганиева Дильгама Сейфаддин оглу

Гулиева Закира Ибрагим оглу

Магеррамова Эльхана Мамедага оглу

Мамедова Фаига Фазиль оглу

Пашаева Мубариза Велиш оглу

Шукюрова Тахира Рашид оглу

Тагиева Таги Султан оглу

Заманова Низами Заман оглу.

Согласно другому распоряжению президента Азербайджанской Республики, за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" Алиеву Зияддину Исмаил оглу и Гасымову Афлатуну Аллахъяр оглу.