Рамиз Мехтиев представил коллективу нового председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев представил коллективу новоназначенного председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева и пожелал ему успехов в работе.

Как сообщили Report в комитете, представив нового председателя комитета, Рамиз Мехтиев рассказал о пройденном Ровшаном Рзаевым жизненном пути и накопленном им опыте работы.

Руководитель Администрации президента довел до внимания, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев осуществляет очень большую работу по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, являющихся самым чувствительным слоем населения страны, и подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.

Рамиз Мехтиев дал соответствующие рекомендации коллективу комитета для достижения задач, поставленных главой государства.

Новоназначенный председатель комитета выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанное ему высокое доверие и заявил, что будет достойным образом выполнять задачи, связанные с беженцами и вынужденными переселенцами.

Напомним, что Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018 года Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен на должность председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.