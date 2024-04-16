Президент: После ввода в строй Ширванского оросительного канала заполнится и озеро Гаджигабул

Планируемый к реализации новый проект реконструкции Ширванского оросительного канала охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей.

Планируемый к реализации новый проект реконструкции Ширванского оросительного канала охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в ходе выступления на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Отметив, что большую их часть составляют новые орошаемые посевные площади, глава государства сказал: "Если раньше этот канал охватывал 8 районов, то теперь он охватит 10 районов и последней его точкой будет озеро Гаджигабул <…>. Озеро Гаджигабул уже более 10 лет полностью высохло. После ввода в строй канала заполнится и озеро, что очень положительно скажется на природе".