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Президент: После ввода в строй Ширванского оросительного канала заполнится и озеро Гаджигабул

Президент: После ввода в строй Ширванского оросительного канала заполнится и озеро Гаджигабул Планируемый к реализации новый проект реконструкции Ширванского оросительного канала охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 13:34
Президент: После ввода в строй Ширванского оросительного канала заполнится и озеро Гаджигабул

Планируемый к реализации новый проект реконструкции Ширванского оросительного канала охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в ходе выступления на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Отметив, что большую их часть составляют новые орошаемые посевные площади, глава государства сказал: "Если раньше этот канал охватывал 8 районов, то теперь он охватит 10 районов и последней его точкой будет озеро Гаджигабул <…>. Озеро Гаджигабул уже более 10 лет полностью высохло. После ввода в строй канала заполнится и озеро, что очень положительно скажется на природе".

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Версия на английском языке President: After the Shirvan irrigation canal has been put into operation, Lake Hajigabul will also be filled
Версия на азербайджанском языке Prezident: Şirvan suvarma kanalı istifadəyə veriləndən sonra Hacıqabul gölü də dolacaq

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