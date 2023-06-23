Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли - так и случилось

Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли - так и случилось

Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные строительные работы.

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