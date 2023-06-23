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Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли - так и случилось

Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли - так и случилось Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные строительные работы.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 15:41
Президент: На встречах с бывшими вынужденными переселенцами я говорил, что они вернутся на свои земли - так и случилось

Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные строительные работы.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на земли своих предков, глава государства сказал: "Во время встреч с ними я говорил: "Вы вернетесь на свои земли". Так и случилось. Я говорил, что мы никогда не позволим создать на нашей территории второе армянское государство - так и случилось. Мы говорили, что изгоним врага с наших земель - мы изгнали врага с наших земель, подняли азербайджанский флаг на наших исторических землях. То есть это большое историческое достижение. Эта славная история навсегда останется в сердцах азербайджанского народа".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'During meetings with IDPs, I said that they would return to their lands, and so it happened'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Keçmiş məcburi köçkünlərlə görüşlərdə demişdim ki, siz öz torpaqlarınıza qayıdacaqsınız, belə də oldu"

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