О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя

Президент Азербайджана: Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя 13:51 "Мы смогли донести до мировой общественности карабахские реалии, зверства армян, связанные с оккупацией. В начальный период после первой Карабахской войны мы не смогли этого добиться. Поэтому в мире существовало искаженное представление о войне, а
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 14:12
Президент Азербайджана: Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя
Ильхам Алиев

"Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм. В первое время после первой Карабахской войны мы не смогли этого добиться. Поэтому в мире существовало искаженное представление о войне, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Мы устранили это".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Работая круглосуточно мы информировали мировую общественность, успешно работая в ведущих международных организациях, мы добивались принятия решений и резолюций, которые помогали нам и отражали реальность, и все это составляет правовую базу сегодняшних реалий. Потому что сегодня, когда мы прогнали врага с наших земель, никто не может нам делать замечание. Потому что мы провели успешную операцию на своей земле, мы не нарушили международное право, не нарушили законы войны. Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя", - сказал президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President: Azerbaijan was able to convey realities of Karabakh and Armenian atrocities to world community
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağ həqiqətlərini, işğalla bağlı erməni vəhşiliyini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bildik"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Во время войны мы соблюдали ее законы и вели себя достойно
Ильхам Алиев: Во время войны мы соблюдали ее законы и вели себя достойно
8 ноября 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев: Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае
Президент Ильхам Алиев: Отныне азербайджанский язык будет преобладать в этом крае
8 ноября 2021 г. 14:17
Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя
Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя
8 ноября 2021 г. 14:13
Верховный главнокомандующий: II Карабахская война – блестящая страница славной истории
Верховный главнокомандующий: II Карабахская война – блестящая страница славной истории
8 ноября 2021 г. 14:07
Ильхам Алиев: Без экономической независимости, о политической не могло быть и речи
Ильхам Алиев: Без экономической независимости, о политической не могло быть и речи
8 ноября 2021 г. 13:59
В Шуше минутой молчания почтили память шехидов
В Шуше минутой молчания почтили память шехидов
8 ноября 2021 г. 13:52
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 13:47
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Джыдыр дюзю
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией с Джыдыр дюзю
8 ноября 2021 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в Шуше
Президент Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в Шуше
8 ноября 2021 г. 12:24
По случаю Дня Победы прошел флешмоб
По случаю Дня Победы прошел флешмоб
8 ноября 2021 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi