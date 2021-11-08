Президент Азербайджана: Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя

13:51 "Мы смогли донести до мировой общественности карабахские реалии, зверства армян, связанные с оккупацией. В начальный период после первой Карабахской войны мы не смогли этого добиться. Поэтому в мире существовало искаженное представление о войне, а

"Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм. В первое время после первой Карабахской войны мы не смогли этого добиться. Поэтому в мире существовало искаженное представление о войне, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Мы устранили это".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Работая круглосуточно мы информировали мировую общественность, успешно работая в ведущих международных организациях, мы добивались принятия решений и резолюций, которые помогали нам и отражали реальность, и все это составляет правовую базу сегодняшних реалий. Потому что сегодня, когда мы прогнали врага с наших земель, никто не может нам делать замечание. Потому что мы провели успешную операцию на своей земле, мы не нарушили международное право, не нарушили законы войны. Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя", - сказал президент.