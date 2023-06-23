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Президент Ильхам Алиев: Сегодня никто не cможет повлиять на нашу волю

Президент Ильхам Алиев: Сегодня никто не cможет повлиять на нашу волю Грязная кампания, проводимая против нас сегодня, не имеет и не будет иметь никакого значения. Никто не сможет повлиять на нашу волю.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев: Сегодня никто не cможет повлиять на нашу волю

Грязная кампания, проводимая против нас сегодня, не имеет и не будет иметь никакого значения. Никто не сможет повлиять на нашу волю.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Если никто не смог повлиять на нашу волю во время Отечественной войны, то, естественно, никто не сможет повлиять на нее и сегодня", - сказал глава государства, добавив, что мы требуем справедливости.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'No one can influence our determination today'
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu gün bizim iradəmizə heç kim təsir edə bilməz"

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