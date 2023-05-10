Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан

А победа во Второй Карабахской войне - это наш исторический успех, историческая победа. Эта победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях.

А победа во Второй Карабахской войне - это наш исторический успех, историческая победа. Эта победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед", - отметил президент Азербайджана.