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Президент Ильхам Алиев: До конца года в Лачыне будут жить несколько тысяч жителей

Президент Ильхам Алиев: До конца года в Лачыне будут жить несколько тысяч жителей 28 мая начался период возрождения Лачына. С того времени по сегодняшний день около тысячи жителей Лачына поселились в городе, а до конца года будут готовы дома для 900 семей.
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: До конца года в Лачыне будут жить несколько тысяч жителей

28 мая начался период возрождения Лачына. С того времени по сегодняшний день около тысячи жителей Лачына поселились в городе, а до конца года будут готовы дома для 900 семей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

Отметив, что до конца этого года в Лачыне будут жить несколько тысяч как горожан, так и сельчан, глава государства подчеркнул: "Это счастье нам подарили наши победоносные Вооруженные силы. Пользуясь случаем, с уважением чту светлую память всех наших шехидов, да упокоит Аллах их души. Ценой их крови и жизни, благодаря отваге наших героических сынов мы сегодня находимся здесь, сегодня мы проводим на наших родных землях праздничные торжества. Большего счастья быть не может".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'By the end of this year, several thousand residents will live in Lachin'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İlin sonuna qədər Laçında bir neçə min sakin yaşayacaq"

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