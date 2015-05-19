​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с произошедшим в Баку пожаром

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с пожаром, произошедшим в многоэтажном жилом здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что 19 мая 2015 года в многоэтажном жилом здании, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку, произошел пожар, в результате которого есть погибшие и раненые.

В целях расследования причин и ликвидации последствий произошедшей трагедии принято решение о создании Государственной комиссии в связи с пожаром в многоэтажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку.

Председатель комиссии:

Абид Шарифов – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Рамиль Усубов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Закир Гаралов – генеральный прокурор Азербайджанской Республики

Эльдар Махмудов – министр национальной безопасности Азербайджанской Республики

Огтай Ширалиев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики

Салим Муслимов – министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Гаджибала Абуталыбов - глава Исполнительной власти города Баку

Государственной комиссии поручено расследовать причины и обстоятельства происшествия, установить и осуществить неотложные меры по ликвидации его последствий, в 15-дневный срок обеспечить подсчет ущерба, причиненного имуществу пострадавших в результате произошедшего пожара, обеспечить оказание материальной и другой необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших в результате происшествия, обеспечить лечение пострадавших в результате пожара, проверить состояние пригодности жилого здания для использования и осуществить необходимые меры по временному размещению его жителей, регулярно информировать о проделанной работе.

Генпрокуратуре Азербайджанской Республики совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям поручено осуществить безотлагательные следственные мероприятия для расследования причин произошедшего пожара, установления виновных лиц и привлечение их к ответственности.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.