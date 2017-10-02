Президент Ильхам Алиев отправился с визитом в Гобустанский район

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район.

Глава государства в рамках поездки в Гобустанский район принял участие в открытии дороги Джанги-Бадалли, охватывающей 55-101-километровую часть автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Aзеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Часть Джанги-Бадалли автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы в соответствии с проектом расширена до четырех полос. Общая протяженность дороги составляет 46 км, ширина 27,5 м. Дорога относится к первой технической категории. В рамках проекта вдоль дороги построены 16 подземных и 6 надземных переходов. Это играет большую роль как в нормальном регулировании движения автомобилей, так и в обеспечении безопасности пешеходов. В соответствии с проектом над рекой Джейранкечмез, протекающей вдоль дороги, построен мост длиной 47,5 м, общей шириной 30 м.

Часть Джанги-Бадалли автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы капитально реконструирована в соответствии с утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". В результате расширения автомобильной дороги Баку-Шамахы-Mуганлы до 4 полос создана современная, безопасная дорожная инфраструктура. Кроме того, осуществление этого проекта внесет вклад и в развитие туризма, социально-экономическое развитие регионов, а за счет снижения расходов на эксплуатацию дороги и транспорт, экономии времени сыграет важную роль в развитии Абшеронского, Горно-Ширванского экономических районов и, в целом, экономики республики.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.