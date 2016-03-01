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    ​Президент Азербайджана утвердил закон "О полном страховании вкладов"

    Все защищенные вклады полностью страхуются сроком на три года

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон "О полном страховании вкладов". 

    Как сообщает Report, целью закона является сохранение финансовой стабильности в стране на фоне происходящих в глобальной экономике процессов, обеспечение устойчивости банковской системы, укрепление доверия вкладчиков к банковской системе.

    Отмечается, что со дня вступления закона в силу все защищенные вклады с верхним пределом годовой процентной ставки, установленным Попечительским советом Фонда страхования вкладов в соответствии со ст. 8.1.20 закона "О страховании вкладов", вне зависимости от суммы вкладов полностью страхуются банками-участниками Фонда сроком на 3 года. 

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