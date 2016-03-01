​Президент Азербайджана утвердил закон "О полном страховании вкладов"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон "О полном страховании вкладов".

Как сообщает Report, целью закона является сохранение финансовой стабильности в стране на фоне происходящих в глобальной экономике процессов, обеспечение устойчивости банковской системы, укрепление доверия вкладчиков к банковской системе.

Отмечается, что со дня вступления закона в силу все защищенные вклады с верхним пределом годовой процентной ставки, установленным Попечительским советом Фонда страхования вкладов в соответствии со ст. 8.1.20 закона "О страховании вкладов", вне зависимости от суммы вкладов полностью страхуются банками-участниками Фонда сроком на 3 года.