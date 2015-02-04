​Президент Азербайджана ознакомился с созданным на территории Хатаинского района комплексом фонтанов и водопадов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 4 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с созданным на территории Хатаинского района Баку комплексом фонтанов и водопадов. Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной работе. Комплекс протяженностью 150 метров сооружен на уровне самых современных требований. Под комплексом фонтанов и водопадов созданы современная техническая инфраструктура и центр управления. Более 700 разноцветных световых эффектов придадут фонтанам особую красоту.

Созданный на территории Хатаинского района комплекс фонтанов и водопадов является продолжением благоустройства и созидательной работы, осуществляемых в столице и других регионах нашей республики. В комплексе установлена современная система освещения, заложены новые полосы озеленения, проведено благоустройство, на территории уложены качественные плиты.