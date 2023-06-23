Президент Азербайджана: Мы сорвали коварные планы Армении и ее зарубежных покровителей

Мы готовились ко Второй Карабахской войне и не скрывали этого.

Мы готовились ко Второй Карабахской войне и не скрывали этого.

Как сообщает Report, об этом 23 июня сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Напомнив сделанные им заявления в период оккупации о том, что "если переговоры останутся безрезультатными, то для освобождения наших исторических земель мы применим силу", глава государства отметил: "К сожалению, некоторые пренебрежительно отнеслись к моим словам. Армения и ее зарубежные покровители считали, что навсегда оставят наши земли под оккупацией. Мы сорвали их коварные планы. Мы подготовились к войне, мы нанесли врагу такой сокрушительный удар, что он до сих пор не может оправиться".