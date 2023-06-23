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Президент Азербайджана: Мы сорвали коварные планы Армении и ее зарубежных покровителей

Президент Азербайджана: Мы сорвали коварные планы Армении и ее зарубежных покровителей Мы готовились ко Второй Карабахской войне и не скрывали этого.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 14:05
Президент Азербайджана: Мы сорвали коварные планы Армении и ее зарубежных покровителей

Мы готовились ко Второй Карабахской войне и не скрывали этого.

Как сообщает Report, об этом 23 июня сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Напомнив сделанные им заявления в период оккупации о том, что "если переговоры останутся безрезультатными, то для освобождения наших исторических земель мы применим силу", глава государства отметил: "К сожалению, некоторые пренебрежительно отнеслись к моим словам. Армения и ее зарубежные покровители считали, что навсегда оставят наши земли под оккупацией. Мы сорвали их коварные планы. Мы подготовились к войне, мы нанесли врагу такой сокрушительный удар, что он до сих пор не может оправиться".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We foiled insidious plans of Armenia and its foreign patrons'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Ermənistanın və onun xarici havadarlarının məkrli planlarını alt-üst etdik"

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