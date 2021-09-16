Премьер-министр подписал новое постановление в связи с ценами на пшеницу и муку

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении поправки в решение Кабинета министров "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на стоимость муки и мучных изделий, реал

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении поправки в решение Кабинета министров "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на стоимость муки и мучных изделий, реализуемых внутри страны".

Как передает Report, поправкой для расчета субсидий, выдаваемых производителям муки за каждую проданную ими тонну муки, самая высокая оптовая цена за тонну муки определена в размере 520 (пятьсот двадцати) манатов, а маржа производителей муки, включая расходы внутри страны, определена в размере 25% от самой высокой оптовой цены на одну тонну муки.

Размер субсидии будет определяться исходя из стоимости среднемесячного импорта пшеницы в Азербайджан плюс маржа и разница с оптовой продажной ценой муки. Среднемесячная стоимость импорта определяется как цена импорта продовольственной пшеницы плюс размер пошлины, которую применяет страна-экспортер.

Кроме того, министерства экономики, финансов, сельского хозяйства, по чрезвычайным ситуациям, Агентство продбезопасности и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" должны до 31 декабря 2021 года представить в Кабинет министров предложения для создания запаса продовольственной пшеницы и формирования устойчивого механизма по регулированию и контролю с целью снижения влияния цен на пшеницу на мировых биржах на цену пшеницы внутри страны.