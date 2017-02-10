После капитальной реконструкции сдан в эксплуатацию Бакинский железнодорожный вокзал - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 10 февраля после капитальной реконструкции сдан в эксплуатацию Бакинский железнодорожный вокзал.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на Бакинском железнодорожном вокзале после реконструкции.

Здание Бакинского железнодорожного вокзала было построено в 1884 году в мавританском стиле, в 1926 году реконструировано. В июне того же года впервые на пространстве бывшего СССР в Азербайджане на железнодорожном участке Баку-Сабунчи был пущен электропоезд. В 1977 году на Бакинской пассажирской станции железной дороги было возведено новое здание вокзала. Предусмотренное для обслуживания пассажиров 16-этажное здание вокзала с гостиницей было самым крупным из объектов аналогичного типа на Южном Кавказе.

Стиль и фасад здания вокзала отличаются от традиционных для Баку строений. Так, экстерьеру вокзала присущ древневосточный стиль. Здание, построенное в тот период в восточном стиле, считалось олицетворение роскоши и величественности. На фасаде этого здания были использованы также многие элементы Дворца ширваншахов. Из-за многолетней эксплуатации и отсутствия надлежащего ухода здание утратило свой облик, поэтому в начале 2015 года здесь был дан старт работам по капитальной реконструкции.

Фасад основного здания вокзала реконструирован с сохранением его архитектурного стиля, внутри проведен капитальный ремонт. Также капитально отремонтированы в современном стиле кассы по продаже билетов, пассажирские платформы, эскалаторы заменены на новые. Установлены лифты для грузов, пассажиров и инвалидов. В ходе капитального ремонта здесь созданы административные помещения, объекты торговли и общественного питания, отвечающие современным стандартам, в пользование пассажиров предоставлены комнаты матери и ребенка, зал ожиданий, камеры хранения. В здании пассажиры могут воспользоваться и системой бесплатного Wi-Fi. В рамках капитального ремонта и реконструкции также созданы 8 современных тоннелей, четыре из которых выходят на вокзал, а четыре - в город.

Глава государства и его супруга были также проинформированы о созданном в здании вокзала ситуационном центре. Отсюда посредством камер наблюдения осуществляется контроль на территорией вокзала.

На втором этаже здания вокзала функционирует "ASAN kommunal" номер 2. Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Инам Керимов проинформировали главу государства и его супругу о центре.

Создание центров "ASAN kommunal" подписанным в минувшем году Указом Президента Азербайджана поручено Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Этот центр будет оказывать услуги всем гражданам, независимо от места прописки, в том числе, всем пассажирам, которые пользуются вокзалом. Здесь предусматривается оказание 45 видов услуг тремя структурами - ОАО "Азеришыг" и "Азерсу", а также Производственным объединением "Азеригаз". В Центре для ОАО "Азеришыг" и "Азерсу" создано по 10 окон услуг, а для Производственного объединения "Азеригаз" - 9 окон. В центре, где также организованы банковские и нотариальные услуги, работой обеспечены 51 сотрудник, 20 волонтеров, в общей сложности, 71 человек. В центре созданы комната для волонтеров, конференц-зал, детская развлекательная площадка. Следует также отметить, что в центре "ASAN kommunal" номер 1, приступившем к деятельности с 15 января этого года, на сегодня зарегистрировано более 3200 обращений.

Реконструкция на столь высоком уровне Бакинского железнодорожного вокзала, в целом, отчетливо демонстрирует успешное продолжение реализации в стране социальных проектов. Осуществление этого проекта также является наглядным примером государственной заботы о развитии азербайджанских железных дорог.

На железнодорожной платформе глава государства и его супруга ознакомились с остановками поездов, движущихся в различных направлениях, и условиями, созданными для пассажиров. В рамках проведенных работ отремонтированы 7 платформ вокзала и 8 путей, на платформах установлены двусторонние сидения. В ходе проведенной здесь капитальной реконструкции на современном уровне отремонтирован также зал для официальных представителей.

Ознакомившись с условиями, созданными на Бакинском железнодорожном вокзале, глава государства пожелал коллективу успехов.