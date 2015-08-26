Письмо Любови Казарновской, написанное в День Рождения Мехрибан Алиевой

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Житель города Ходжалы, вынужденный переселенец Джамшид Гусейнов направил обращение российской оперной певице Любови Казарновской, незаконно посетившей оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Гусейнов отмечает, что сегодня, 26 августа, в день рождения Первой Леди Азербайджана хочется говорить только о приятном — обо всем эстетичном, добром, благородном и изысканном, как сама Мехрибан-ханум.

"Но, увы, мир состоит не только из радости. Хотя Первая Леди Азербайджана и ее дочери делают все возможное, чтобы помогать своим соотечественникам и не только. Фонд им. Гейдара Алиева под руководством супруги президента Ильхама Алиева и при помощи их старшей дочери Лейлы оказывает всевозможную помощь в социальных сферах — в лечении, образовании, в молодежных проектов (организация АМОР под руководством Лейлы Алиевой) и пр. - не только у себя дома в Азербайджане, но и в России, и в других странах, где незащищенным слоям общества необходима материальная поддержка, строительство школ, ремонт больниц и пр.

Фонд имени Гейдара Алиева — это тот редкий случай, ког да желающие бескорыстно помочь сами находят тех, кто в этом нуждается — а не наоборот. Здесь не надо унижаться, выклянчивать и доказывать свою бедность. Как по Булгакову: ««Никогда и ничего не просите у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!», - указывает житель Ходжалы.

В своем обращении гражданин Азербайджана, далее пишет:

"Я родился и многие годы жил в небольшом азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе.

Не знаю, слышали ли Вы о нем, но сейчас этот город называют в одном ряду с Хатынью, Лидице, Сонгми и Сребреницей, то есть городами, где произошли страшные, леденящие душу массовые убийства невинных, безоружных людей.

В одну ночь — в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года наш город стерли с лица земли армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного поблизости — в Ханкенди 366-го мотострелкового полка российской армии (есть сотни документов, подтверждающих участие российских военных в этой бойне, в том числе представленных международными правозащитными организациями). Более 600 жителей моего города — дети, женщины, старики — были уничтожены, тысячи ранены и взяты в плен.

Это не пересказ фильма ужасов, это — реальные картины из жизни. Надеюсь, что Вы, как женщина, можете прочувствовать боль матери, на глазах у которой убивают ее ребенка, отчаяние отца, который не в силах спасти свою семью. Думаю, Вы также поймете, каково уже более двух десятков лет жить с такими страшными воспоминаниями.

По ночам мне часто снятся родители, брат, и я знаю: их дух неспокоен. Потому что несправедливость все еще продолжается, наши земли остаются под оккупацией, наши родные дома разрушены и разорены. Я думаю, что Вы, совершая поездки на оккупированные территории Азербайджана, общаясь с людьми, пытающимися построить свою жизнь на землях, которые им не принадлежат, потакаете этой несправедливости. Возможно, невольно, возможно потому, что Вас, как и многих других, ввели в заблуждение, но суть от этого не меняется.

Знаете, наше государство заботится о нас. Для нас построены прекрасные, современные поселки со всей необходимой инфраструктурой. Но, как часто говорит наш Президент Ильхам Алиев, это все же временное место жительства. Мы хотим к себе домой, к родным очагам, хотим там растить своих детей и внуков, возделывать свою землю, любоваться прекрасной природой Карабаха. Разве мы многого хотим?

Вы можете возразить, что искусство вне политики. Но реальная жизнь не раз доказывала и доказывает, что искусство и людей искусства нередко используют как инструмент для достижения неблаговидных политических целей. В Вашем случае — чтобы легитимизировать сепаратистский режим, созданный путем насилия, массовый убийств мирных азербайджанцев и этнических чисток.

Мы слышали, что Вы планируете открыть в Шуше центр армянской оперы. Почему именно там? Какое отношение армянская опера имеет к древнему азербайджанскому городу?

Наверное, в необъятной России сейчас есть немало мест, где Вам были бы искренне благодарны за создание центра оперного пения и помощь в выявлении юных талантов. Что касается Карабаха, то там центр оперного пения можно и нужно создавать. Но только после того, как эти земли будут освобождены от оккупации, когда там воцарится мир, когда азербайджанцы вернутся в свои дома и заживут в них как прежде. Мы бы с удовольствием послушали Ваше пение в освобожденных Шуше, Карабахе. Тогда это было бы правильно и справедливо!

Между Азербайджаном и Россией сложились очень теплые, искренние и дружественные отношения. Думаем, что на каждом из нас, а особенно известных личностях, лежит ответственность за то, чтобы укреплять эти отношения, а не наносить им вреда.

С пожеланиями мира, спокойствия, благополучия, стабильности и прогрессе нашим странам".

Отметим, что МИД АР внес имя Казарновской в список нежелательных лиц.