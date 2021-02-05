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Обсуждены вопросы, связанные с возвращением вынужденных переселенцев 

Обсуждены вопросы, связанные с возвращением вынужденных переселенцев  Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо.
Внутренняя политика
5 февраля 2021 г. 15:21
Обсуждены вопросы, связанные с возвращением вынужденных переселенцев 
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Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

На встрече было отмечено, что на протяжении почти 30 лет конфликта по поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева претворяются в жизнь последовательные меры для улучшения жилищно-бытовых условий бывших вынужденных переселенцев. Решению социальных проблем вынужденных переселенцев большое внимание уделяет первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

На встрече гостю была предоставлена подробная информация об ущербе, нанесенном армянскими оккупантами, и работе, проводимой в целях осуществления важных инфраструктурных проектов. Ускорена работа по очистке освобожденных территорий от мин. По поручению главы государства сформирован Координационный штаб, подготовлен стратегический план действий и план мероприятий для осуществления Великого возвращения.

Председатель комитета отметил, что уже ведется подготовка к возвращению вынужденных переселенцев на постоянное место жительства. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо выразил готовность к сотрудничеству и выполнению возложенных задач.

В заключение стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Məcburi köçkünlərin qayıdışı ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib

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