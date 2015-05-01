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    ​Обнародован график приема граждан в Администрации Президента Азербайджана - СПИСОК

    Прием граждан будет проходить в приемной комнате Администрации Президента

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в Администрации Президента на май 2015 года. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется с 9:00 до 13:00.

    Прием граждан будет проходить в приемной комнате Администрации Президента.

    Прием начинается в 14:00.

    Приемные дни
    Aхундов Вахид Джумшуд оглу Государственный советник по вопросам экономической политики
    5
    Абдуллаев Кямал Мехти оглу Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии
    6
    Алиев Вахид Али оглу Помощник Президента по вопросам обороны, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
    7
    Асадов Али Идаят оглу Помощник Президента по вопросам экономики, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
    14
    Гасанов Али Мухаммедали оглу Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, Заведующий отделом по общественно-политическим вопросам
    13
    Гасымов Азер Мухаммед оглу Пресс-секретарь Президента
    1
    Багиров Эльчин Талят оглу Начальник службы протокола Президента Азербайджанской Республики
    8, 12, 29
    Мамедов Новруз Исмаил оглу Заведующий отделом внешних связей, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики 15
    Нагдалиев Зейнал Сафар оглу Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
    12
    Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики
    18
    Исмайлов Сулейман Аббас оглу Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан
    8
    Алескеров Фуад Муртуз оглу Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами 4
    Алиев Шахин Магеррам оглу Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы
    20
    Амирасланов Азер Кямал оглу Заведующий отделом по вопросам аграрной политики
    21
    Меджидов Талят Тахир оглу Заведующий отделом по кадровым вопрос 22
    Нуриев Эльдар Гасым оглу Заведующий отделом государственного контроля 26
    Юсифова Саадат Видади гызы Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения 22
    Рагимов Маил Самед оглу Заведующий отделом по вопросам экономической политики 25
    Алиев Магеррам Абыш оглу Заведующий отделом вопросов обороны Службы помощника Президента по вопросам обороны 27
    Шахбазов Огтай Гашам оглу

    Первый заместитель управляющего делами Президента     		29
    Сектор по вопросам помилования Отдела по работе с правоохранительными органами 19
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