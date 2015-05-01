​Обнародован график приема граждан в Администрации Президента Азербайджана - СПИСОК

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в Администрации Президента на май 2015 года. Как сообщает Report, запись на прием осуществляется с 9:00 до 13:00.
Прием граждан будет проходить в приемной комнате Администрации Президента.
Прием начинается в 14:00.
|Приемные дни
|Aхундов Вахид Джумшуд оглу Государственный советник по вопросам экономической политики
|
5
|Абдуллаев Кямал Мехти оглу Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии
|
6
|Алиев Вахид Али оглу Помощник Президента по вопросам обороны, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
7
|Асадов Али Идаят оглу Помощник Президента по вопросам экономики, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
14
|Гасанов Али Мухаммедали оглу Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, Заведующий отделом по общественно-политическим вопросам
|
13
|Гасымов Азер Мухаммед оглу Пресс-секретарь Президента
|
1
|Багиров Эльчин Талят оглу Начальник службы протокола Президента Азербайджанской Республики
|
8, 12, 29
|Мамедов Новруз Исмаил оглу Заведующий отделом внешних связей, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|15
|Нагдалиев Зейнал Сафар оглу Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
12
|Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики
|
18
|Исмайлов Сулейман Аббас оглу Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан
|
8
|Алескеров Фуад Муртуз оглу Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами
|4
|Алиев Шахин Магеррам оглу Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы
|
20
|Амирасланов Азер Кямал оглу Заведующий отделом по вопросам аграрной политики
|
21
|Меджидов Талят Тахир оглу Заведующий отделом по кадровым вопрос
|22
|Нуриев Эльдар Гасым оглу Заведующий отделом государственного контроля
|26
|Юсифова Саадат Видади гызы Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения
|22
|Рагимов Маил Самед оглу Заведующий отделом по вопросам экономической политики
|25
|Алиев Магеррам Абыш оглу Заведующий отделом вопросов обороны Службы помощника Президента по вопросам обороны
|27
|Шахбазов Огтай Гашам оглу
Первый заместитель управляющего делами Президента
|29
|Сектор по вопросам помилования Отдела по работе с правоохранительными органами
|19
News DepartmentАвтор новости
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