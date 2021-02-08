Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"

Из поступивших в фонд средств потрачено 4 082 315,38 манатов

Раскрыта сумма средств, поступивших в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов – "YAŞAT".

Как сообщает Report, на сегодняшний день в фонде накоплено 29 492 031,58 манатов.

Из этих средств 16 434 136,55 манатов - пожертвования физических лиц, 13 057 895 манатов - взносы юридических лиц.

Из поступивших в фонд средств потрачено 4 082 315,38 манатов. Остаток средств на счету фонда составляет 25 409 716,2 манатов.

Отметим, что Фонд "YAŞAT" был создан указом главы государства 8 декабря прошлого года с целью формирования платформы для оказания дополнительной поддержки (оказания финансовой помощи и осуществления других мер поддержки) мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и военнослужащих, пострадавших во время Отечественной Войны.