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На строительство учебных заведений в Баку выделено 20 млн манатов

На строительство учебных заведений в Баку выделено 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству и ремонту учебных заведений в городе Баку и его поселках".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления учебных заведений в городе Баку и его поселках Исполнительной власти города Баку выделено 20 миллионов манатов, указанные в подпункте 1.17.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".

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