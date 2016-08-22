На строительство автомобильной дороги в Гахском районе выделено 2 млн. манатов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алатамир-Марсан-Тасмалы-Заям-Лелели Гахского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Алатамир-Марсан-Тасмалы-Заям-Лелели, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 7 000 человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 2 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.