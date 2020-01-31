На бурение субартезианских скважин выделено 840 тысяч манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребностей посевных площадей и населения в Бейляганском районе в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Бейляганского района с населением 41194 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 840 тысяч манатов.