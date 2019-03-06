Минюст Азербайджана о неплательщиках кредитов на сумму более 10 тыс. долларов

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Изданный президентом Ильхамом Алиевым указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц распространяется на тех, кто взял кредит на сумму до 10 тысяч долларов. К уголовной ответственности привлекаются лица, не выплачивающие по кредитам на сумму более 10 тыс. долларов".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил начальник Главного исполнительного управления Минюста Нуреддин Мустафаев.

Он отметил, что согласно внесенным в законодательство поправкам, в отношении лиц, не выплативших более 20 тыс. манатов, возбуждается уголовное дело: "Указ не коснется лиц, в отношении которых приняты меры наказания".