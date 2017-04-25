Милли Меджлис принял проект о создании новых структур и должностей в системе управления

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены изменения в закон "О государственной службе".

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, создаются новые структуры в управлении, в том числе административные и вспомогательные должности. В административные должности входят должность руководителя органа, обеспечивающего непосредственную деятельность главы государства в Азербайджане, структуры, обеспечивающей непосредственную деятельность первого вице-президента Азербайджана, должность руководителя структурного деления, должности советников в органе, обеспечивающем непосредственную деятельность главы государства в Азербайджане.

Во вспомогательные должности входят: заместитель руководителя органа, обеспечивающего непосредственную деятельность главы государства в Азербайджане, заместитель руководителя структурного деления, обеспечивающего непосредственную деятельность первого вице-президента Азербайджана, а также должность помощника первого вице-президента Азербайджана.

Проект представлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.

Предложение дано для определения, обеспечения классификации и статуса госслужащих в службе первого вице-президента, поста, учрежденного недавно, согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, принятых путем всенародного голосования (референдум), проведенного 26 сентября 2016 года.

Проект изменений был принят путем голосования.