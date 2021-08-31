О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева поздравила паралимпийцев

Мехрибан Алиева поздравила паралимпийцев Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи со спортсменами, одержавшими победу на Летних паралимпийских играх "Токио-2020".
Внутренняя политика
31 августа 2021 г. 17:30
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийцев
0 : 00
0 : 00

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи со спортсменами, одержавшими победу на Летних паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"По итогам на сегодняшний день у Азербайджана 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! От всей души поздравляю наших сегодняшних победителей – Рамана Салеха, завоевавшего еще одну золотую медаль, обладателя серебряной медали Ламию Велиеву и бронзового призера Саида Наджафзаде! Желаю нашей национальной сборной новых побед и достижений!".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates Paralympic medal winners
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva paralimpiyaçıları təbrik edib

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
Везде нужен ПЦР-тест, или как из Азербайджана попасть в страны Европы
Везде нужен ПЦР-тест, или как из Азербайджана попасть в страны Европы
25 августа 2021 г. 12:21
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi