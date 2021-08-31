Мехрибан Алиева поздравила паралимпийцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи со спортсменами, одержавшими победу на Летних паралимпийских играх "Токио-2020".

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи со спортсменами, одержавшими победу на Летних паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"По итогам на сегодняшний день у Азербайджана 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! От всей души поздравляю наших сегодняшних победителей – Рамана Салеха, завоевавшего еще одну золотую медаль, обладателя серебряной медали Ламию Велиеву и бронзового призера Саида Наджафзаде! Желаю нашей национальной сборной новых побед и достижений!".