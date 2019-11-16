Мазахир Панахов: На сегодняшний день зарегистрировано 499 наблюдателей на муниципальных выборах

На сегодняшний день зарегистрировано 499 наблюдателей в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, намеченными на 23 декабря этого года.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 72 наблюдателя были аккредитованы в ЦИК, 427 - в окружных избирательных комиссиях.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. Последние муниципальные выборы состоялись в стране 23 декабря 2014 года.