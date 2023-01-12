О нас

Командующий внутренними войсками: На освобожденных территориях выполнены все поставленные задачи

Командующий внутренними войсками: На освобожденных территориях выполнены все поставленные задачи В Главном управлении внутренних войск МВД Азербайджана состоялось заседание Военного совета, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году и предстоящим задачам.
Внутренняя политика
12 января 2023 г. 13:50
Командующий внутренними войсками: На освобожденных территориях выполнены все поставленные задачи

В Главном управлении внутренних войск МВД Азербайджана состоялось заседание Военного совета, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году и предстоящим задачам.

Как передает Report, председатель Военного совета, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов сообщил, что в течение прошлого года личный состав внутренних войск МВД выполнял задачи по обеспечению безопасности, охране важных объектов.

По его словам, на освобожденных территориях Азербайджана были выполнены все поставленные задачи.

Первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник штаба генерал-майор Тофиг Гусейнов выступил с отчетом об итогах служебно-боевой деятельности в 2022 году.

Было отмечено, что войска в течение года привлекались к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и других значимых международных мероприятий, футбольных матчей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDaxili Qoşunların komandanı: "Azad olunmuş ərazilərdə bütün tapşırıqlar icra edilib"

Другие новости из категории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 13:20
Община Западного Азербайджана обратилась за помощью к правительству Азербайджана
Община Западного Азербайджана обратилась за помощью к правительству Азербайджана
12 января 2023 г. 10:51
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Гейдар Алиев - лидер, воплотивший идею национальной независимости
Гейдар Алиев - лидер, воплотивший идею национальной независимости
11 января 2023 г. 18:10
Названо число вернувшихся в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции
ФотоНазвано число вернувшихся в Азербайджан при поддержке Международной организации по миграции
11 января 2023 г. 17:33
Кабмин утвердил правила финансирования государственной экологической экспертизы
Кабмин утвердил правила финансирования государственной экологической экспертизы
11 января 2023 г. 13:08
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
11 января 2023 г. 01:36
Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна
Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна
10 января 2023 г. 20:45
Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев
Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев
10 января 2023 г. 20:35
Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом
Президент Алиев: Зангезурский коридор является для Азербайджана стратегическим проектом
10 января 2023 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi