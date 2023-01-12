Командующий внутренними войсками: На освобожденных территориях выполнены все поставленные задачи

В Главном управлении внутренних войск МВД Азербайджана состоялось заседание Военного совета, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году и предстоящим задачам.

В Главном управлении внутренних войск МВД Азербайджана состоялось заседание Военного совета, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году и предстоящим задачам.

Как передает Report, председатель Военного совета, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов сообщил, что в течение прошлого года личный состав внутренних войск МВД выполнял задачи по обеспечению безопасности, охране важных объектов.

По его словам, на освобожденных территориях Азербайджана были выполнены все поставленные задачи.

Первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник штаба генерал-майор Тофиг Гусейнов выступил с отчетом об итогах служебно-боевой деятельности в 2022 году.

Было отмечено, что войска в течение года привлекались к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, Гран-при Азербайджана "Формулы-1" и других значимых международных мероприятий, футбольных матчей.