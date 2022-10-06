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Определен новый состав комиссии Кабмина Азербайджана по дорожному движению

Определен новый состав комиссии Кабмина Азербайджана по дорожному движению Изменено название комиссии по безопасности дорожного движения Кабмина, утвержден новый состав.
Внутренняя политика
6 октября 2022 г. 10:21
Определен новый состав комиссии Кабмина Азербайджана по дорожному движению

Изменено название комиссии по безопасности дорожного движения Кабмина, утвержден новый состав.

Как передает Report, соответствующее постановление пописало премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, отныне она будет называться "Комиссией по организации, регулированию и безопасности дорожного движения Кабинета министров".

Новый состав комиссии утвержден в следующем порядке:

Председатель комиссии

Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра

Члены комиссии

Первый заместитель министра экономики

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

Заместитель министра цифрового развития и транспорта

Заместитель министра юстиции

Заместитель министра финансов

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Заместитель Госкомитета по градостроительству и архитектуре

Генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен"

Заведующий отделом транспорта, коммуникаций и инноваций аппарата Кабмина

Начальник Главного управления государственной дорожной полиции МВД

Руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку

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