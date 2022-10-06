Определен новый состав комиссии Кабмина Азербайджана по дорожному движению

Изменено название комиссии по безопасности дорожного движения Кабмина, утвержден новый состав.
Как передает Report, соответствующее постановление пописало премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, отныне она будет называться "Комиссией по организации, регулированию и безопасности дорожного движения Кабинета министров".
Новый состав комиссии утвержден в следующем порядке:
Председатель комиссии
Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра
Члены комиссии
Первый заместитель министра экономики
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
Заместитель министра цифрового развития и транспорта
Заместитель министра юстиции
Заместитель министра финансов
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета
Заместитель Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана
Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен"
Заведующий отделом транспорта, коммуникаций и инноваций аппарата Кабмина
Начальник Главного управления государственной дорожной полиции МВД
Руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку