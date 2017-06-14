Иса Гамбар, Ариф Гаджилы и Гюльага Асланлы вызваны в Генеральную прокуратуру

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Председатель национального Центра стратегического мышления, бывший руководитель партии Мусават Иса Гамбар, глава партии Мусават Ариф Гаджилы и руководитель Центрального исполнительного аппарата партии Гюльага Асланлы приглашены в следственное управление по тяжким делам Генеральной Прокуратуры.

Как сообщает Report, в управлении их примет следователь по особо важным делам Али Бабаев.

Вызов И. Гамбара, А. Гаджилы и Г. Аслана в следственное управление по тяжким делам Генеральной прокуратуры связан с уголовным делом арестованного некоторое время назад Афгана Мухтарлы.