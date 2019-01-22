Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телевидению CGTN

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

Как передает Report, об этом стало известно из сообщения на официальном сайте президента Азербайджана.

В интервью глава государства коснулся развития энергетического сектора, различных отраслей экономики в Азербайджане, реализуемых нашей страной глобальных энергетических и инфраструктурных проектов, участия республики в проекте «Один пояс – один путь», армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, азербайджано-китайских двусторонних отношений и других вопросов.

Затем Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге телевидения CGTN.