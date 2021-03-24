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Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей

Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей "Массовые убийства, совершенные 30 лет назад во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, потрясли нас так же, как и наших азербайджанских братьев"
Внутренняя политика
24 марта 2021 г. 14:38
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей

"Массовые убийства, совершенные 30 лет назад во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, потрясли нас так же, как и наших азербайджанских братьев".

Как сообщает Report, об этом 24 марта на 7-м съезде правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хотя три страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ взяли на себя решение этого конфликта, за 30 лет они не сделали ничего, кроме как еще более запутали все. За это время наши азербайджанские братья всегда стремились к разрешению конфликта посредством диалога и взаимопонимания. Несмотря на это, армянская сторона время от времени продолжала провокации, перекрывала пути диалога. В последние месяцы прошлого года армянская армия вновь напала на Азербайджан. В такой ситуации Турция всеми силами поддержала азербайджанских братьев. Благодаря поддержке Турции, героизму Азербайджанской Армии и борьбе, о которой будут писать эпосы, этому вторжению был положен конец. Мы продолжим внимательно следить за процессом, чтобы этот этап, еще более укрепляющий турецко-азербайджанское братство, завершился выполнением подписанных договоренностей", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Erdoğan: We will closely monitor implementation of agreements
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Qarabağdan danışıb: "Razılaşmaların yerinə yetirilməsi prosesini yaxından izləyəcəyik"

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